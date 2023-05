Dérives sur les réseaux sociaux : "l'Etat assumera ses responsabilités face aux effets pervers", Macky Sall

Les dérives sur les réseaux sociaux restent l'une des préoccupations majeures du président de la République Macky Sall. Lors du lancement de la Semaine du numérique mardi, au Grand théâtre de Dakar, Macky Sall a promis que "l'Etat assumera ses responsabilités face aux effets pervers dans le respect strict de nos lois et règlements".



« Nous devons intensifier nos efforts dans la gouvernance du secteur, l’accès universel à la connectivité de qualité et à des coûts réduits, ainsi que la protection des données », a déclaré Macky Sall.



Le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de faire face au défi des réseaux sociaux. « Nous assistons aujourd’hui à une dérive sans précédent sur les réseaux sociaux avec la manipulation et les fake news qui y sont distillées à foison », a-t-déploré.



Avant d'en appeler à la responsabilité individuelle de chaque Sénégalais pour un usage utile du numérique fondé sur le respect des droits et devoirs de chacun. Pour Macky Sall, le numérique doit être perçu comme un formidable outil de raffermissement des relations humaines et non comme un instrument de diffusion de la haine, de la violation permanent des droits humains.



« L’Etat veillera à ce que notre pays tire le profit des avantages du numérique », a-t-il promis. Et de poursuivre : « Il assumera également ses responsabilités faces aux effets pervers dans le respect strict de nos lois et règlements ».



L’ouverture de la Semaine du numérique, sous le thème : « le numérique facteur de développement économique sociale », a été l’occasion pour célébrer les récipiendaires du Grand prix du Président de la République pour l’innovation numérique.