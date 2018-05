Dernier galop des « Lions » : la Fédération offre 5 millions à l’Association spéciale olympique

Le président de la Fédération sénégalaise de football Me Augustin Senghor a offert 5 millions de francs Cfa à l’Association "spéciale olympique" ce vendredi à l’occasion de la dernière séance d’entrainement des « Lions » à Dakar.



« Merci à la Fédération sénégalaise de football qui a décidé cette année d’octroyer 5 millions à spéciale olympique », a révélé Assane Thiam, directeur technique de l’association "spéciale olympique.

Selon lui, « l’association spéciale olympique est une association à but non lucratif et ne regroupe que des déficients intellectuels ».



En levée de rideau, les joueurs de l’Association spéciale olympique ont livré un match de gala sous la demande d’Augustin Senghor et d’Aliou Cissé.



« Aliou Cissé et Me Augustin Senghor nous ont demandé de venir montrer quelques démonstrations aux publics à l’occasion du dernier rendez-vous de l’équipe nationale avec le public et montrer que les athlètes déficients intellectuels également peuvent jouer au football à leur manière », a conclu Assane Thiam.