Dernière minute : le journaliste Babacar Fall est libre

Le journaliste Babacar Fall a été libéré après plus heures d’audition. Arrêté ce mercredi matin après avoir accordé une interview à Madiambal Diagne il a finalement retrouvé la liberté.
