Des bizarreries du Conseil constitutionnel et du ministre de l'intérieur (Par Ngouda Mboup)

Le Ministre de l'intérieur et le Conseil constitutionnel doivent des explications precises aux Sénégalais et aux électeurs.



Si Ousmane SONKO dirige la liste des titulaires et tout autant la liste des suppléants, avec l'irrecevabilité déclarée de la liste des titulaires qui dirigera la liste des suppléants (indication pourtant obligatoire et prévue à l'article L.173-2 du Code électoral ("le nom du candidat occupant le 1er rang sur la liste nationale", c'est à dire le 1er candidat titulaire) ?



Si la photo d'Ousmane SONKO doit figurer sur la liste nationale, avec l'irrecevabilité déclarée de la liste des titulaires quelle photo doit figurer sur la liste nationale de la Coalition Yewwi Askan Wi ("la photo du candidat occupant le 1er rang sur la liste nationale", c'est à dire le 1er candidat titulaire, indication obligatoire prévue à l'article L.173-2 du Code électoral) ?



Le Ministre de l'intérieur et le Conseil constitutionnel doivent des explications et des réponses précises aux sénégalais et aux électeurs.



Le Droit est quelque chose de très sérieux pour qu'on joue avec !



Par Ngouda Mboup