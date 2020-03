Des "cas de toxicité cardiaque" après la prise d'hydroxychloroquine en automédication

"Des cas de toxicité cardiaque ont été signalés (...) suite à des prises en automédication (...) d'hydroxychloroquine face à des symptômes évocateurs du Covid-19, ayant parfois nécessité une hospitalisation en réanimation", indique l'Agence régionale de santé dans un communiqué. Depuis plusieurs jours, le débat est houleux pour savoir si l'hydroxychloroquine, présenté par certains comme un remède miracle, doit servir ou non de traitement au Covid-19.

La prise de ce médicament doit faire l'objet d'une "surveillance"



"Face à ce constat, l’ARS Nouvelle-Aquitaine alerte sur les dangers de l’hydroxychloroquine qui ne doit en aucun cas être prise en automédication", selon le communiqué. La prise de ce médicament doit faire l'objet d'une "surveillance" et d'une "prescription" médicale adaptée "pour éviter la survenue d’événements indésirables graves, mais aussi des hospitalisations en réanimation qui sont actuellement précieuses", poursuit l'ARS.



Dérivé de l’antipaludéenne chloroquine, l'hydroxychloroquine connu en France sous le nom de Plaquénil, est utilisé contre le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Actuellement expérimentées dans plusieurs pays dans la lutte contre le virus, ces substances peuvent provoquer de nombreux effets secondaires dont des troubles cardiaques et neurologiques. Et un surdosage peut être dangereux, voire mortel.

