Des dizaines de personnes enlevées dans le nord-ouest du Nigeria

Les tireurs ont enlevé au moins 50 personnes, dont plusieurs femmes et enfants, dans la région de Maradun, dans l'État de Zamfara, au cours du week-end. Yazid Abubakar, porte-parole de la police de Zamfara, a confirmé l'enlèvement, mais n'a pas donné plus de détails.



Aucun groupe n'a revendiqué l'enlèvement, que les habitants ont imputé à des groupes de banditsconnus pour leurs massacres et leurs enlèvements contre rançon dans la région septentrionale en proie à des conflits, la plupart d'entre eux étant d'anciens bergers en conflit avec des communautés sédentaires.



Halliru Attahiru, un chef de communauté de Maradun dont la nièce fait partie des personnes enlevées, a déclaré que le raid des hommes armés avait duré plus de deux heures. "Plusieurs femmes et jeunes enfants ont été enlevés", a déclaré M. Attahiru. "Le gouvernement n'a encore pris aucune mesure."



Les tireurs n'ont pas contacté les familles des personnes enlevées, a déclaré à l'Associated Press Tasiu Hamisu, un autre habitant dont des membres de la famille ont été enlevés. "Il y avait une maison où 20 personnes ont été enlevées", a déclaré Hamisu. "Les hommes armés ont agi en toute impunité, sans aucune présence de sécurité pour les repousser", a-t-il ajouté.



Les enlèvements sont devenus monnaie courante dans certaines régions du nord-ouest du Nigeria, où des dizaines de groupes armés profitent d'une présence sécuritaire limitée pour mener des attaques dans les villages et le long des principaux axes routiers. La plupart des victimes ne sont libérées qu'après le versement de rançons qui se chiffrent parfois en milliers de dollars.



En mars, plus de 130 écoliers ont été sauvés après avoir passé plus de deux semaines en captivité dans l'État voisin de Kaduna.



Le chef de l'armée nigériane, Olufemi Oluyede, a déclaré lundi que l'armée redoublait d'efforts pour résoudre les problèmes de sécurité dans les régions septentrionales du pays.



L'enlèvement massif de 276 écolières à Chibok il y a dix ans a marqué le début d'une nouvelle ère de peur - avec près de 100 filles toujours en captivité en 2024.



Depuis les enlèvements de Chibok, au moins 1 500 étudiantes ont été kidnappées, les groupes armés trouvant de plus en plus en elles un moyen lucratif de financer d'autres crimes et de contrôler des villages dans la région du nord-ouest du pays, riche en minerais mais peu policée.