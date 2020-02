Des hackers piratent le téléphone de la ministre sud-africaine du Renseignement

Le porte-parole de Mme Dlodlo a déclaré à l'agence de presse Reuters que le clonage a été découvert lorsque plusieurs personnes ont reçu des SMS prétendument de la ministre Ayanda Dlodlo



Cet aveu embarrassant survient quelques semaines après un cambriolage au siège de l'Agence de sécurité de l'État dans la capitale, Pretoria.



Les voleurs sont entrés dans un bureau et sont repartis avec des documents classifiés et une somme d'argent non divulguée en monnaie locale et étrangère, selon le site d'information de l'OIL en Afrique du Sud.

Lors d'une faille de sécurité l'année dernière, les courriels du président Cyril Ramaphosa relatifs à une campagne électorale ont été piratés et ont fait l'objet d'une fuite.



Des téléphones portables appartenant à la ministre sud-africaine du renseignement Ayanda Dlodlo et à son adjoint, Zizi Kodwa, ont été clonés.



Des enquêteurs de haut niveau ont examiné comment les téléphones - et ceux de plusieurs autres agents de renseignement - avaient été clonés, a déclaré le ministère de la sécurité.



Le clonage implique le transfert de données d'un téléphone portable à un autre.



Les responsables de ce clonage ne sont pas encore connus et l'on ne sait pas si des informations sensibles ont été compromises, a déclaré le ministère.