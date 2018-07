Des inspecteurs du Sport entament une grève de la faim et exigent leur recrutement

Grève de la faim illimitée jusqu’à la satisfaction totale de leurs doléances. Les 14 inspecteurs de l’éducation populaire de la Jeunesse et des Sports, sortant de l’Institut national supérieur de l’éducation populaire et du sport (Inseps) en 2017 ont commencé leur diète ce mardi. Ils réclament aux autorités la signature du décret portant leur nomination et titularisation.



« Ce 31 juillet 2018, cela fait exactement un an que nous attendons notre prise de fonction. Nous avons rencontré les autorités impliquées dans ce processus et depuis un an, nous attendons désespéramment. C’est de l’injustice, un manque de considération envers la jeunesse et envers le sport », a dit Moussa Grégoire Faye, Coordonnateur du collectif des inspecteurs de l’éducation retrouvé ce matin devant la Direction Générale de l’INSEPS au stade Iba Mar DIOP, apprend t-on dans Senego.



Recrutés par le ministère des Sports depuis le mois d’octobre 2017, les concernés « peinent à entrer dans leur fonction légale à cause des lenteurs administratives ».