Des jeunes font exploser des bombes en pleine rue lors du Nouvel an: “Criminel et potentiellement mortel”

Un groupe d’une quarantaine de jeunes, principalement néerlandais, ont fait exploser des bombes d’artifice dans les rues d’Essen (province d’Anvers) dans la nuit du Nouvel An, rapporte HLN. La police a ouvert une enquête et plusieurs suspects ont déjà été identifiés.



Sur les images diffusées par nos confrères, on peut voir des jeunes poser au moins deux bombes au milieu d’un carrefour, les allumer avant de s’éloigner. Les engins explosent quelques secondes plus tard, provoquant une importante déflagration.