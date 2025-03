Des lingots d'or saisis aux Comores rendus à Madagascar, épilogue d'une longue discorde

Décembre 2021, trois hommes qui s’apprêtent à s’envoler à bord d’un jet privé pour Dubaï sont interpellés sur le tarmac de l’aéroport international de Moroni. Dans leurs bagages, les gendarmes découvrent 28 lingots d’or – soit 49 kilos – pour une valeur de 2 millions et demi de dollars. La saisie met à jour l’existence d’un vaste trafic entre les Comores et Madagascar. D’après les enquêteurs, l’or partait à bord de bateaux de pêche, cachés dans des glacières, avant de transiter en avions privés vers des acquéreurs à l’étranger.



Si les deux ressortissants malgaches sont rapidement extradés vers la Grande Île – cinq Comoriens seront par ailleurs jugés et condamnés à des peines de prison – les lingots d’or vont rester pendant plus de trois ans dans les coffres de la Banque centrale comorienne. Pour Moroni, rien ne prouve que cet or appartient à Madagascar. Les demandes de la présidence malgache resteront sans réponse, poussant Antananarivo à suspendre – officiellement pour des raisons sanitaires – les liaisons aériennes et maritimes avec son voisin.



Un « accord mutuel »

Vendredi 14 mars, l’or a pu être rapatrié à Madagascar au terme d’un « accord mutuel » qui témoigne, selon un communiqué commun, des « bonnes relations de voisinage » et de la « volonté commune de lutter contre les divers trafics illégaux entre les deux pays frères ».



Selon la Gazette de Comores, Antananarivo aurait tout de même dû payer une taxe « pour marchandises non déclarées » de 62 millions de francs comoriens, soit plus de 130 000 dollars.



Une semaine après l’annonce d’Antananarivo de rétablir toutes les liaisons maritimes avec son voisin, l’épilogue de cette affaire pourrait faciliter la réouverture des liaisons aériennes entre Madagascar et les Comores suspendues depuis 2022.