Des responsables syndicaux de l’Union des routiers du Sénégal arrêtés lundi: Gora Khouma monte au créneau

Des responsables de l'Union des routiers du Sénégal ont été arrêtés lundi. Ils sont accusés d’avoir empêché certains transporteurs de travailler en raison de leur grève. Leur Secrétaire général (Sg), Gora Khouma monte au créneau et informe les autorités qu'ils ne céderont pas à l'intimidation. Selon lui, ces arrestations n’arrêteront pas leur mouvement de grève.



« Mon premier adjoint, Abdourahmane Niang, est arrêté. Il est depuis hier (lundi) à la police centrale. Des camardes dans les régions et d’autres qui sont à Rufisque ont été aussi arrêtés », a-t-il pesté.



Gora Khouma de poursuivre : « Nous sommes des syndicalistes. Nous avons le droit de revendiquer quel que soit le prix. Même Gora Khouma qui était arrêté, ne fera pas l’objet d’un blocus de notre grève. Quel que soit les harcèlements, la grève continue ».



Il est d'avis que, « l’Etat doit être responsable et doit être en mesure de pouvoir régler nos problèmes et non de faire des arrestations pour nous faire reculer ».



Pour rappel, les syndicalistes ont démarré leur grève depuis le 25 décembre dernier. Ils dénoncent les tracasseries policières, les immobilisations forcées des véhicules par les agents municipaux (sabots) et les abus d’Afrique pesage.