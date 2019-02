Des sœurs siamoises bientôt séparées en île Maurice

Marie Cléa et Marie Cléane, sœurs siamoises, ont été opérées du cœur en Inde, un mois après leur hospitalisation.



Leur père se réjouit du fait qu'elles respirent correctement.



Elles sont nées au mois de janvier en île Maurice, après une fratrie de 3 enfants.



Les soeurs partagent le même coeur, mais l'une d'entre elles avait un problème d'artère.



Marie Cléa et Marie Cléane partagent aussi le même foie, mais elles pourront être séparées, selon les médecins.



Mais il faudra, pour y arriver, qu'elles gagnent un peu de poids. Elles pesaient un peu plus de 4 kilos à leur naissance.



Un reportage de Yasine Mohabuth.