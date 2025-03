Des talibés et pêcheurs sénégalais expulsés de la Mauritanie

La Mauritanie poursuit sa campagne d’expulsion des migrants en situation irrégulière. Selon la RFM, quatre élèves d’une école coranique et des pécheurs ont été arrêtés et reconduits à la frontière, à Rosso.

Une nouvelle expulsion qui intervient après une rencontre entre Mme le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall et le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani portant sur les liens historiques entre les deux pays et le flux migratoire, dans le but d’éviter de nouvelles tensions.