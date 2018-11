Des trafiquants de médicaments condamnés au Bénin

Après la condamnation d'un député le 6 novembre dernier, six grossistes ont été condamnés mercredi.



Parmi les chefs d'accusation qui pèsent contre eux figurent celui de complicité d'exercice illégale de la profession de pharmacien.

Le procès en appel des six inculpés a débouché sur une condamnation à 48 mois de prison dont 18 ferme chacun et 100 millions d'amende.



Les six prévenus ont été conduits aussitôt après le procès à la prison civile de Cotonou.



Ils devront y séjourner encore 9 mois, étant en détention depuis février dernier.



En première instance leur peine avait été fixée à 4 ans de prison.



Dans la même affaire le représentant du laboratoire indien new cesamex au Bénin a également écopé d'une peine d'emprisonnement assortie d'amende.