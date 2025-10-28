Désencombrement des espaces publiques : le gouverneur de Dakar fixe un ultimatum aux propriétaires des épaves de véhicules et engins

Le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, annonce le lancement d'une vaste opération de déguerpissement visant à désencombrer les artères principales et les espaces publics de la capitale. Cette initiative cible spécifiquement les « véhicules en stationnement prolongé, les épaves et les engins abandonnés » qui paralysent la circulation et menacent l'ordre public.



Face à ces « obstructions » jugées « dangereuses », le gouverneur a lancé un appel « urgent » à l'ensemble des propriétaires concernés. Ces derniers sont sommés de procéder à l'enlèvement de leurs biens encombrants au plus tard le mardi 11 novembre 2025. Passé cette date, l'administration agira sans délai.



Dans un communiqué rendu public, l'administration justifie cette mesure par la « croissance de l'entrave à la libre circulation des biens et des personnes" et par les risques directs sur "la salubrité publique et la sécurité collective ». Pr ailleurs, le Gouverneur conclut en faisant appel au civisme et à la responsabilité des citoyens. Il exhorte toutes les autorités concernées, « administratives, municipales et forces de l'ordre », à veiller à la stricte application de cette mesure d'intérêt public.