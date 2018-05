Désigné meilleur arbitre de Ligue 1, Tony Chapron privé de trophée

Le syndicat des footballeurs pros français (UNFP) ne remettra pas cette année de prix du meilleur arbitre du Championnat de France (Ligue 1), car Tony Chapron, l'« arbitre-tacleur », avait été désigné par le SAFE, syndicat des arbitres, qui entendait « dénoncer un mal-être global » des hommes en noir comme il l'explique samedi.



Tony Chapron avait connu une renommée mondiale sur les réseaux sociaux quand il avait taclé un joueur mi-janvier lors de Nantes-PSG. Il a écopé d'une suspension de six mois ferme et deux avec sursis en appel devant la Fédération française de football (trois mois ferme et trois avec sursis en première instance).



Rfi