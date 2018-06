Dessert Gate : le Président Macky Sall ne regrette rien et ne présentera aucune excuse

Une semaine après la bourde, que dis-je, la "boutade" présidentielle sur les bienfaits de la colonisation et le torrent d'indignations qui s'en est suivi dans les réseaux sociaux et les médias nationaux et internationaux , le chef de l'Etat sénégalais ne serait pas dans les dispositions de revenir sur ses propos.En effet, si l'on en croit à son Conseiller spécial Abdou Aziz Diop, qui s'exprimait sur la Rfm, "il n'y aura ni regret ni excuses de la part du président de la République".L'ancien Premier ministre sous l'ère Abdou Diouf, Mamadou Lamine Loum, n'est pas du même avis que le conseiller de Macky Sall. Selon lui, le Président doit trouver les voies et moyens de s'expliquer devant les Sénégalais et les Africains sur cette déclaration qui continue d'alimenter la polémique.