Détention cocaïne, héroïne...Après la prostitution, la cité MIXTA cette fois citée dans une affaire de drogue

Après le scandale du réseau de prostitution, proxénétisme, racolage en plein jour, détention et usage collectif de chanvre indien, incitation à la débauche, outrage aux bonnes mœurs et non inscription au fichier sanitaire qui l’a secouée, la cité Mixta est à présent au cœur d’une histoire de drogue. En effet, dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, les éléments de la brigade de recherches de la police des Parcelles Assainies ont investi la cité Mixta, zone de prédilection de beaucoup de trafiquants et notoirement connue pour être un milieu délictuel.



Sur place, les agents de la brigade de recherches des PA ont aperçu une voiture de marque ‘’Ford’’ immatriculée AA 128 AW en stationnement dans un parking de la ladite Cité avec à bord un individu avec une cannette de bière posée à côté du siège du conducteur. Il a été interpellé et une fouille minutieuse effectuée à bord du véhicule. Un sachet en plastique contenant quatre pierres blanches, enveloppées chacune avec du papier aluminium suspectées être de la cocaïne et quatre autres sachets de couleur brune suspectés être de l’héroïne, ont été trouvés dans la boite à gants du véhicule. Selon les éléments de la brigade de recherches, le mis en cause Mamadou Ba, lors de son interpellation, a refusé d’obtempérer face à leurs injonctions et a créé un scandale au poste de police en proférant des injures à leur encontre.



Le mis en cause a aussi nié être le propriétaire de la drogue trouvée dans sa voiture. « J’ai été à la cité Mixta avec mes deux potes dont Yanidou Ndiaye et Papy Wade. On était en train de discuter quand des policiers en civil sont venus vers moi et m’ont trouvé avec une cannette de bière. Quand ils ont voulu me menotter, j’ai riposté et une altercation s’en est suivie. La drogue qui a été trouvée à bord du véhicule ne m’appartient pas. J’ignore d’où elle vient. Mais les policiers ont voulu me tabasser. C’est la raison pour laquelle j’ai proféré des injures à leur encontre » s’est défendu le mis en cause qui a été déféré au parquet. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas arrangé son cas en insultant les policiers…



Le Témoin