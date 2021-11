Déthié Fall: «70% des listes annulées sont récupérées, pour les 30%, nous irons à la Cour suprême »

Mandataire national de Yewwi Askan Wi (YAW), Déthié Fall a fait le point sur la situation sur l’annulation de leurs listes sur le territoire national. «Ils ont tout fait pour nous écarter de la course. Mais, je suis heureux de vous annoncer que 70% des listes qui ont été annulées sont récupérées. Et les 30% qui restent, nous allons les attaquer devant la Cour suprême», révèle Déthié Fall.



Pour le président du Parti républicain pour le peuple, la victoire de YAW est sûre. « Au soir du 23 janvier, nous allons effacer Macky Sall de Dakar et nous allons engager la bataille pour son départ du pouvoir », a-t-il dit lors de l’investiture du candidat Barthélémy Dias pour la marie de Dakar.