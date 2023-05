Déthié Fall après le verdict : « Restons plus que jamais mobilisés »

Le leader du Parti républicain pour le progrès (PRP), Déthié Fall a apporté son soutien à l’opposant Ousmane Sonko, après sa condamnation en appel à 6 mois de prison avec sursis.



« J’apporte aujourd’hui plus que jamais mon total solidarité à mon ami et frère le Président Ousmane Sonko. Restons plus que jamais mobilisés contre la tentative du Président Macky Sall d’écarter encore un candidat à la prochaine présidentielle», a dit Diéthé Fall.



L’opposant Ousmane Sonko a été condamné lundi à 6 mois de prison avec sursis par la Cour d’appel de Dakar pour « diffamation et injures publiques ».



La Cour d’appel a par ailleurs confirmé la condamnation de l’opposant en première instance à verser des dommages et intérêts de 200 millions de francs CFA au plaignant.