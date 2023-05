Déthié Fall sur les violents affrontements : « c'est à Macky Sall de mettre le frein à tout cela »

Des images montrant des manifestants baignant dans une marée de sang et des forces de l’ordre à terre, ont fini par faire le tour de la toile. Analysant la situation, l’opposant Déthié Fall est d’avis que « ces images n’honorent pas notre démocratie et pas aussi Macky Sall ». Il a invité ce dernier à mettre un frein à tout cela.



Le président du Parti républicain pour le progrès (Prp), actuellement à Ziguinchor (sud) pour apporter son soutien à Ousmane Sonko jugé pour viols répétés ce mardi, accuse le chef de l’Etat d’être le seul responsable de cette situation. « Il appartient au président Macky Sall de veiller au respect de la paix et de la stabilité sociale dans ce pays. Et de faire en sorte que cela soient préservées », a-t-il soutenu.



Le membre de la coalition Yewwi a estimé sur les ondes de la Rfm que : « le sentiment qu’il (Macky Sall) laisse aujourd’hui, est qu’il est toujours à la recherche justement les moyens d’éliminer des candidats à la présidentielle. Après Khalifa Ababacar Sall et Karim Meïssa Wade, aujourd’hui c’est autour de Ousmane Sonko et on ne sait pas à qui sera le tour demain ? »



Selon M. Fall, « Ces images qui circulent n’honorent pas notre démocratie et ne l’honorent pas ». Ainsi, il a invité le chef de l’Etat de mettre le frein à tout cela . « Ce sentiment de vouloir éliminer des candidats amène ces situations extrêmement déplorables dans ce pays. Et c’est à lui de mettre le frein à tout cela pour que cette cohésion sociale soit retrouvée et préservée », a-t-il conclu.