Détournement de prêts : la DER/FJ lance une vaste traque judiciaire contre les mauvais payeurs

La Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a déclenché une vaste opération judiciaire pour récupérer les fonds prêtés dans le cadre de ses programmes de financement et qui n'ont pas été remboursés.



Selon Libération, une première arrestation a eu lieu la semaine dernière. La Déléguée générale, Aïda Mbodj, a en effet décidé de recouvrer les sommes conséquentes débloquées par la DER/FJ pour de supposés financements, qui n'ont donné lieu à aucun remboursement.



Pour preuve, plusieurs procédures ont été engagées auprès de la Division des Investigations Criminelles (DIC) et d'autres unités, afin de contraindre les mauvais payeurs à s'acquitter de leurs dettes. La semaine dernière, les enquêteurs de la DIC ont ainsi interpellé et déféré au parquet M. Ndong, se présentant comme un agent de développement communautaire et domicilié à Ziguinchor (sud).



La DER/FJ avait déposé plainte contre lui pour "abus de confiance", faisant état d'un préjudice de 27 849 000 FCFA. En juillet 2021, M. Ndong avait bénéficié de ces fonds pour un projet supposé de construction d'une boulangerie à Ziguinchor. Alors qu'il était tenu de rembourser le prêt sur une période de 60 mois, l'intéressé n'a, à ce jour, versé que la somme de 600 000 FCFA. Lors de son interrogatoire, M. Ndong a reconnu les faits qui lui sont reprochés concernant le défaut de remboursement.