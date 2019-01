Détournement présumé de 94 milliards FCFA: le Forum du justiciable saisit le Procureur pour ouvrir une enquête

Le président du Forum du justiciable Babacar Ba a saisi le Procureur de la République du Sénégal afin qu'il ouvre une enquête sur le présumé détournement de deniers publics à hauteur de 94 milliards FCFA, indique un document transmis à PressAfrik.



En effet, le candidat à la présidentielle sénégalaise de Pastef, Ousmane Sonko, a accusé Mamour Diallo, directeur des Domaines d'avoir détourné la somme de 94 milliards FCFA, alors que ce dernier nie les faits qui font autant de polémiques.



"Moi, je ne vois même pas d’argent, pas un sou. Je ne gère que du papier et je ne suis ni au début ni à la fin de la procédure. Sonko n’est pas un homme politique, c’est un petit caïd assoiffé d'argent", a confié M. Diallo à un journal de la place.



Sûr de soi-même, Ousmane Sonko a fait savoir que si le Procureur l'appelait, il lui dirait dans quelle banque se trouve l'argent et lui donnerait même le numéro du compte, lors d'un meeting samedi dernier à la place de la Nation.



Babacar Ba a demandé également de Procureur de la République de poursuivre et de réprimer durant la période électorale, tout acte de violence qui porterait atteinte à l'ordre public, aux personnes et à leurs biens.