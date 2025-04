Dette cachée du Sénégal: Le FMI a accusé réception de la lettre de l’APR, selon Hamidou Anne

Le Fonds monétaire international (FMI) a accusé réception de la lettre de l’Alliance Pour la République (APR) au sujet de la dette cachée du Sénégal. Le FMI qui n’aurait ni confirmer ni infirmer, a promis de revenir aux responsables de l’APR dans les prochains jours pour des échanges.



« Nous avons, en responsabilité, saisi le FMI, par lettre, le 26 mars dernier pour présenter des débuts de preuves sur les allégations mensongères du gouvernement. Et nous avons sollicité une réunion de travail avec les responsables du Fonds à Dakar afin de présenter nos preuves factuelles et de présenter toutes les preuves qui contredisent les allégations du gouvernement », a déclaré Hamidou Anne sur la RFM.



Parmi ces données-là, poursuit-il, figurent des documents publics comme aussi des documents confidentiels à l’attention du Fonds monétaire international. « Mais dans le cadre d’une séance de travail sereine, sérieuse et responsable », a-t-il précisé.



Selon M. Anne, la lettre a été bien reçue par le FMI. « Il y a eu d’abord des premiers contacts qui ont été très positifs et rassurants. Et puis la lettre a été bien envoyée et a été bien reçue par le Fonds monétaire international. Nous sommes en contact et nous sommes en attente d’une réponse définitive afin, avec nos experts économiques et techniciens, nous rendre au bureau du Fonds monétaire international à Dakar avec 150 kg de documents et de rapports divers à notre disposition afin de tenir cette séance de travail avec des responsables du Fonds », a fait savoir le membre du Secrétariat exécutif national de l’APR.



« S’il le faut, nous ne nous arrêtons pas seulement au représentant résident du Fonds à Dakar, mais nous sommes aussi disponibles afin d’organiser une mission à Washington pour rencontrer les dirigeants du Fonds », a-t-il ajouté.



« Au-delà de la lettre, nous avons aussi envoyé aux responsables du Fonds la liste de la délégation déjà disponible avec un partage équitable et respectable des responsabilités afin d’organiser et de tenir cette séance de travail là », a dit le responsable de l’APR.



D’après M. Anne, le FMI promet de revenir à l’Alliance Pour la République. « Nous sommes dans l’attente de la réponse définitive du Fonds. Le FMI a accusé réception de la lettre de l’Alliance pour la République et de la liste de la délégation que nous avons soumise et nous sommes en attente de la réponse définitive du Fonds pour tenir la séance de travail », a-t-il assuré.