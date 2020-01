Deux morts lors des manifestations du FNDC en Guinée

Situation tendue lundi à Conakry et dans plusieurs villes de Guinée où les populations sont sorties à l'appel du FNDC, le front national pour la défense de la constitution.



Selon la correspondante de BBC Afrique, la manifestation a été partiellement suivie à Conakry et dans plusieurs localités du pays.



Des routes on été barricadées .Des échauffourées ont eu lieu entre jeunes manifestants et forces de l'ordre qui ont essuyé des jets de pierre et ont utilisé de leur côté du gaz lacrymogène pour disperser des manifestants .



Des témoins ont même parlé de tirs à balles réelles entendus dans plusieurs zones.