Deux organisations de la société civile invitent l’Ofnac à publier ses rapports

Deux organisations de la société civile, à savoir Legs Africa et le Forum civil ont invité l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), à publier, comme stipule la loi, ses rapports d’activités 2017 et 2018, remis vendredi soir au président Macky Sall.« L’Ofnac a entendu les cris des peuples qui ont demandé à ce qu’il se régularise par rapport aux rapports (…) Ces rapports 2017 et 2018 ont été remis au président comme dit la loi. Mais la loi dit aussi que les rapports doivent être publiés. Donc nous attendons à ce que ces rapports soient publiés pour que le peuple sénégalais puisse en prendre possession », a dit Elimane Kane de Legs Africa sur la rfm.De son côté, le Forum Civil ne se limite pas à la satisfaction d’une simple remise des rapports du président Macky Sall. Son coordonnateur adjoint s’interroge sur la réelle efficacité de l’Ofnac.« Depuis 8 ans, nous sommes dans la zone rouge. Cela veut dire que la corruption elle est là et elle est endémique. L’Ofnac a transmis des dossiers au Procureur de la République depuis, mais quelle est la suite de ses dossiers », s’est-il interrogé.Le coordonnateur adjoint dit ne pas penser que les corps de contrôle dont l’Ofnac ne soit efficace, car selon lui, ce sont des corps de contrôle sous contrôle. L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a remis, vendredi 28 février, ses rapports d’activités 2017 et 2018 au chef de l’État, Macky Sall. La présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté et son équipe, qui ont examiné 23 enquêtes dans leurs deux rapports d’activités, ont transmis cinq (5) dossiers au procureur de la République.