Deux stars du Bayern veulent la peau de Thomas Tuchel, les clubs européens de Ligue 1 mis sous pression

Thomas Tuchel est en conflit avec deux cadres du Bayern, les clubs français inquiètent les quotidiens du pays avant de débuter les compétions européennes et le Barça a un plan pour l’après Lewandowski, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Une nouvelle catastrophe européenne

C’est de plus en plus compliqué pour l’Olympique de Marseille en championnat. Comme on peut le lire sur la Une de La Provence, qui titre «Inquiétant», à quatre jours du déplacement à Amsterdam en Ligue Europa et à une semaine du Clasico, l’OM a été incapable de battre un faible Téfécé hier soir au Vélodrome. Les Olympiens ont même été sifflés par les supporters pour leur prestation jugée insipide une nouvelle fois. Même son de cloche sur la première page de L’Équipe qui qualifie l’équipe marseillaise de «brouillonne». Mais ce n’est pas la seule équipe à déjà douter en septembre. Le dernier vainqueur de la Coupe de France, Toulouse n’a obtenu qu’une seule victoire depuis le début de saison. Heureusement, son prochain adversaire, l’Union St Gilloise, n’a pas fait le plein de confiance ce week-end en chutant contre Genk. Mais que dire du Racing Club de Lens ? La sensation de la saison passée et désormais la lanterne rouge du championnat français, mais pour le quotidien La Voix du Nord, pas de fatalisme, des joueurs ont encore besoin de se mettre à la page, ce n’est pas encore la crise, ils vont tout donner en Ligue des Champions. On n’oublie pas non plus le LOSC et le Stade Rennais, les deux formations se sont livrées une belle bataille samedi qui s’est terminée sur le score de 2-2, rien d’alarmant pour eux. Puis Le Parisien a quelques inquiétudes pour le PSG qui va retrouver le Borussia Dortmund cette semaine. Paris n’avait jamais atterri dans un groupe aussi homogène, relevé et électrique, un groupe de la mort en résumé. En plus, le PSG ne fait pas le début de saison rêvé par les supporters. Le club de la capitale a même essuyé sa première défaite de la saison contre l’OGC Nice vendredi soir. Enfin, il faut tout même faire un constat : aucun des clubs français engagés en Coupe d’Europe n’a gagné ce week-end.



Tuchel mis sous pression

Du côté de la presse allemande, tout le monde est très optimiste en ce qui concerne les chances du BVB de battre les Parisiens. Malgré une légère crise, les Marsupiaux ont relevé la tête en battant Fribourg 4-2 samedi. L’homme clé contre Paris sera assurément le vétéran Mats Hummels selon les journalistes allemands. En lisant le quotidien Bild, on apprend aussi que le leadership de coach de Thomas Tuchel au Bayern est remis en question par deux cadres du vestiaire. En effet, d’après le journal, il est en train de frustrer deux stars bavaroises, et ça pourrait donc créer un gros problème pour la cohésion du groupe. En fait, Joshua Kimmich et Matthijs de Ligt seraient frustrés de ne pas être des titulaires indiscutables sous les ordres de Tuchel. Les deux internationaux craignent de perdre leur place en sélection si la situation ne change pas. En plus, comme l’a révélé de Ligt en interview d’après match ce week-end, il ne sait pas pourquoi il est mis aussi souvent sur le banc. Pareil pour Kimmich qui a montré de l’agacement à chaque fois qu’il a été remplacé. Le milieu allemand envisagerait sérieusement un départ l’été prochain du côté du Barça si rien n’évolue positivement pour lui.



Le Barça veut renforcer son attaque

Dans les pages intérieures d’AS, on apprend qu’Aston Villa, Liverpool et Barcelone vont tout tenter pour recruter l’ailier espagnol de 21 ans de l’Athletic Bilbao, Nico Williams, qui est en fin de contrat l’été prochain. La pépite espagnole a une préférence pour les Blaugranas. Mais attention d’après le Daily Mail, qui reprend une information de Fichajes, le FC Barcelone souhaite recruter l’attaquant de Newcastle Alexander Isak. Le Suédois de 23 ans est vu comme le remplaçant idéal de Robert Lewandowski pour le futur, l’attaquant polonais a déjà 35 ans, il faut préparer l’avenir.