Deuxième cas Mpox détecté au Sénégal : ​20 contacts identifiés

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers le Directeur du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire, a donné les nouvelles du deuxième cas de la variole du singe (Mpox). Selon le Dr Pape Samba Dièye, le malade est toujours en hospitalisation et son état clinique s’améliore. Cependant, vingt (20) cas contacts ont été identifiés.



« Quand on a ces genres de cas, on fait une enquête pour voir où il est passé, avec qui, il a été en contact et l’enquête a révélé qu’il a été en contact avec 20 personnes. Depuis qu’on a eu les résultats du patient, on a été sur le terrain, et plus qu’on mène l’enquête, et plus qu’on détecte de nouveaux cas contacts. Et ces derniers seront prises en charges», a déclare Dr Dièye sur les ondes de la RFM matin.



La détection de ce nouveau cas de Mpox a créé une psychose chez la population mais le médecin rassure et demande à ce que des stratégies soient mises en place pour contrer cette épidémie. « Ça ne devrait pas créer une psychose chez la population mais plutôt une prise de conscience et qu’il devrait savoir que la prise en charge cette épidémie de la variole du singe n’est pas pareil que celle qui était là il y’a des années. Ce qu’on doit faire c’est essayé de mettre en place une meilleure stratégie pour ce profil d’épidémie qui est différente du profil qu’on avait la fois passée », a-t-il conclu.