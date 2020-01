Devant Khalifa Sall, Sonko appelle ses militants sur les RS à arrêter les querelles de positionnement entre opposants

Le leader du Parti "Pastef les patriotes" veut mettre fin à l'idée de guerre de positionnement que certains militants nourrissent dans l'opposition. Lors de sa rencontre avec Khalifa Ababacar Sall, tenue ce vendredi au siège du Pastef, Ousmane Sonko a clairement fait savoir aux militants "qui créent des confrontations fratricides virtuelles, qui s’érigent en adversaire ou en ennemies politiques, que le seul adversaire du parti Pastef est Macky Sall et son régime. Ce Macky qui n'est pas bon avec le Sénégal et avec lui-même", assuret-il à son hôte.



Avant de lui signifier que la guerre de positionnement dans l'opposition ne l'intéressait guère, même s'il aurait bien aimé avoir un soutien comme Khalifa Sall lors de la présidentielle de 2019.





Cependant, le leader de Pastef les patriotes envisage une alliance avec Khalifa Ababacar Sall, mais sur la base de convictions communes et de programme.



" Pastef est tout a fait ouvert de voir des perspectives ensemble, trouver qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour ce pays. Une chose est facile se réunir pour faire une coalition sans base programmatique, juste se réunir pour combattre le régime en place. Pastef dit non, car c'est un éternel recommencement. Ceux qui était ensemble en 2000, en 2003 ils se sont séparés. Donc sachez que Pastef ne s'ouvre pas à tout le monde. Notre alliance se base sur la vérité. Mais sur la base de discussion, une alliance entre les deux partis est probablement envisageable pour ce pays ", soutient Ousmane Sonko face à la presse.