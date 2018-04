Devant le Président cap-verdien, Niasse décrit une "Assemblée unie qui privilégie la concertation dans l'harmonie et la paix"

Le boycott du discours du président de la République cap-verdienne des députés de l'opposition n'a pas empêché le président Moustapha Niasse de décrire devant son hôte du jour une Assemblée nationale comme "un symbole de la deuxième Institution de l’Etat du Sénégal, creuset de volontés contradictoires mais unies au service de l’idéal pérenne, qui privilégie avant tout le développement concerté dans l’harmonie et la paix des cœurs".



Le président de l'Assemblée nationale a signifié à Jorge Carlos Fonseca, au cours de son mot de bienvenue, l'importance que le pays de la Téranga accorde à la relation avec ses voisins, qu'il met au-dessus de ses propres parents. "L’art de vivre en commun est souvent pensé, à travers des dictons et des proverbes dans nos cultures respectives. Dans nos sociétés, il est couramment admis que le voisin est plus proche de nous que nos parents, parce que dans les situations d’urgence, c’est lui qui nous vient en aide, le premier. Il se trouve, Monsieur le Président, que le Cap Vert est à la fois un voisin et un parent du Sénégal", a dit Moustapha Niasse.



Niasse d'annoncer sa participation prochaine avec les parlementaires sénégalais au 26 ème Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), sur invitation de son homologue son Excellence Monsieur Jorge Santos.