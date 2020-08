Devenu indésirable au FC Barcelone, Luis Suarez courtisé par le Psg

Le torchon brûle entre Luis Suarez et le FC Barcelone. Il faut dire que la déroute face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions (8-2) a laissé des traces. Quique Setién a fait ses valises sans attendre, Leo Messi a fait part de ses intentions de quitter le club et Gerard Piqué a proposé de partir pour le bien de l'institution blaugrana. Et l'Uruguayen dans tout ça ? Il est clairement invité au départ. Ronald Koeman, le nouvel entraîneur culé, l'a même appelé pour l'avertir qu'il ne comptait pas sur lui cette saison. Une page se tourne.



On ne peut pas dire que l'attaquant de 33 ans soit vraiment ravi de cette situation dans un club dont il est tout de même devenu cette année le 3e meilleur buteur de l'histoire. «Si c'est ce que veut le club, ça serait bien que la personne responsable m'en parle directement, s'est même plaint l’intéressé dans El Pais ce week-end. C'est mieux de faire comme ça que de filtrer à la presse qu'ils souhaitent que je parte. Moi aussi je veux le meilleur pour le club et mon objectif est de rester, mais si au club ils estiment que je ne suis pas indispensable, je n'ai aucun problème à parler avec ceux qui décident. »



Aucune offre pour le moment du PSG

La porte de sortie semble indiquée. Reste désormais à trouver un point de chute, alors qu'il reste à Luis Suarez tout de même un an de contrat. L'Ajax Amsterdam, où il a déjà joué entre 2007 et janvier 2011, s'est montré récemment intéressé mais le joueur n'a pas l'air très enthousiaste pour retrouver le championnat néerlandais. On a également parlé de pistes du côté de la Premier League et d'El Arabai aux Émirats Arabes Unis. C'était avant l'information diffusée lundi soir par Sport, comme quoi le PSG, qui a un sacré chantier devant lui, se penchait sur son dossier.



Orphelin d'Edinson Cavani, dont le contrat n'a pas été renouvelé, puis dorénavant d'Eric Maxim Choupo-Moting qui a disputé son dernier match dimanche lors de la finale de la Ligue des Champions, le club français a besoin d'un avant-centre capable de jouer le rôle de doublure de Mauro Icardi, voire même de le concurrencer pour la place de titulaire, l'Argentin n'ayant pas vraiment brillé lors de ce Final 8. Luis Suarez possède une autre carte dans sa manche, celle d'être un proche de Neymar avec qui il s'est très bien entendu durant leur temps commun au Barça (2014-2017). Aucune offre n'a pour le moment été formulée mais voilà bien un dossier qui pourrait arranger pas mal de monde: le Barça qui ne veut plus de lui, le joueur qui voit là un challenge de premier plan, le PSG qui cherche un neuf et des arguments pour faire prolonger Neymar.