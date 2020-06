Dexaméthasone: l'OMS va mettre à jour ses recommandations après un essai décisif

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu'elle allait mettre à jour ses directives cliniques après qu'un essai a montré qu'un médicament bon marché et largement disponible peut contribuer à sauver la vie de patients gravement atteints par le coronavirus.



Le traitement stéroïdien à faible dose de dexaméthasone est une avancée majeure dans la lutte contre ce virus mortel, selon des experts britanniques.



Les orientations cliniques de l'OMS visent à tenir les médecins et autres professionnels de la santé informés des dernières données.



"Il s'agit du premier traitement qui réduit la mortalité chez les patients atteints de Covid-19 nécessitant de l'oxygène ou une assistance respiratoire", a déclaré mardi le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Les résultats de l'essai de mardi sont encore préliminaires, mais ils ont montré que la dexaméthasone réduit d'un tiers le taux de mortalité des patients sous respirateur. Pour ceux qui sont sous oxygène, il a réduit les décès d'un cinquième.



Si le médicament avait été utilisé pour traiter les patients au Royaume-Uni dès le début de la pandémie, jusqu'à 5 000 vies auraient pu être sauvées, selon les chercheurs.



La BBC a parlé à un patient qui a survécu à Covid-19 après avoir participé à l'essai. Elle a dit qu'elle se sent "éternellement reconnaissante" et croit qu'elle serait morte sans cela.