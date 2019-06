Dialogue national-Affaire Pétro-Tim-Aliou Sall: BBY sonne la mobilisation pour trouver des solutions

Le Secrétariat exécutif de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) lance un appel à la mobilisation pour trouver des solutions aux problèmes liés à la question du Pétrole et du gaz sénégalais. Ceci, dit-il, dans le cadre du dialogue national.



Face à la presse au moment où ces lignes sont écrites, la mouvance présidentielle appelle tous ceux qui sont détenteurs d’informations sur l’affaire de corruption présumée dans laquelle le frère du président de la République, Aliou Sall est mêlée, à éclaircir la lanterne des Sénégalais.



Selon ces membres, l’urgence de l’heure, « c’est l’unité nationale ». « Ce qui dépasse largement la position partisane », avancent-ils.



Par ailleurs, le Secrétariat exécutif de BBY se dit surpris du rapport finale de la mission de l’Observation électorale de l'Union européenne. Car, explique-t-il, « quatre (4) mois après l’élection présidentielle, la mission recommande curieusement la suppression du Parrainage citoyen aux élections territoriales au motif qu’il porterait atteinte au secret de vote ».



Il rappelle qu’au lendemain de la Présidentielle, « ces Observateurs ont apprécié positivement le déroulement du scrutin et ont même salué son caractère libre et transparent ».