Dialogue national : la participation ou non de Sonko à la présidentielle, l'une des plus grandes questions non abordées (Pr Diouf)

Le Professeur d'histoire Mamadou Diouf, estime que la participation ou non de Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024, reste l'une des plus grandes questions qui n'ont pas été abordées lors du dialogue national initié par le président Macky Sall.



« Les deux grandes questions qui ne sont pas réglées qui sont au cœur de la crise sénégalaise et qui n'ont pas été abordées ni discutées au niveau du dialogue national, c'est la participation ou non de Ousmane Sonko aux élections présidentielles », a dit l'historien, lors de l'émission Grand Jury de la Rfm.



A l'en croire, la crise politique que traverse le Sénégal actuellement, est l'une des plus graves. Cette crise peut être assimilée à un véritable recul démocratique. « Il est très clair et dans une certaine mesure que le Sénégal est en train de faire l'expérience de recul démocratique », a-t-il dit.



Rappelons que le président Macky Sall a reçu dimanche les conclusions des travaux du dialogue national. Il a promis de se prononcer sur la question du 3e mandat après la fête de Tabaski.