Dialogue politique : Macky envoie des émissaires à Wade

Macky Sall tient à la réussite de son dialogue. C’est dans cette logique qu’il a délégué son Premier ministre ainsi que le médiateur de la République pour jouer les bons auspices auprès de Me Abdoulaye Wade.



Et, la posture du Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds) laisse penser que lui non plus n’est pas contre l’apaisement entre lui et son ancien «fils spirituel » et non moins successeur à la tête de l’Etat. Car, informe le journal Témoin, le Pape du Sopi, en compagnie de son épouse et de me Amadou Sall, a bien reçu ses visiteurs.



Ce rapprochement entre Sall et Wade n’est pas surprenant selon certains observateurs. Car, le boycott de la Présidentielle par le leader du Pds est perçue comme un coup de pouce donné à Macky Sall puisque, ont-ils argué, ce boycott n'a été bénéfique qu'à ce dernier.