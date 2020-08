Dialogue politique: Macky prend un décret prorogeant de mandat de Famara Ibrahima Sagna

Le président de la République Macky Sall a signé un nouveau décret prorogeant de trois (3) mois le mandat de Famara Ibrahima Sagna, le président de la commission du Dialogue national et de son équipe.



Installé officiellement le 26 décembre 2019, le mandat de Famara Ibrahima Sagna est arrivé à terme, selon les termes de référence du décret portant création du Comité national de Dialogue national. D’après le décret, la mission du Comité ne peut excéder trois mois «à compter de la date de son installation».



Pour rappel, le dialogue national a été suspendu le 28 mars dernier suite à la proclamation de l’Etat d’urgence assorti du couvre-feu lié à la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. Et ce n'est qu'hier -mercredi 19 août 2020 que les travaux ont repris. D'ailleurs un rapport spécial sera remis au chef de l'Etat au plus tard le 31 août prochain.