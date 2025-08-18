Diamagadio (Kaffrine) : un jeune homme met fin à ses jours en se jetant dans un puits

Un homme âgé d’une vingtaine d’années s’est suicidé hier dimanche dans l’après-midi en se jetant dans un puits à Diamagadio, localité de la région de Kaffrine. L’information a été confirmée par le maire de la commune, El Hadji Dièye Mbaye, cité par l’Agence de presse sénégalaise (APS).
La victime, mariée et présentée comme un déficient mental, a été retrouvée sans vie au fond du puits. Son corps a été repêché par les agents de la compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Kaffrine.
Les autorités locales n’ont pas donné davantage de précisions sur les circonstances du drame. Une enquête a été ouverte.
