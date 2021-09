Diambars ambitionne d’ajouter la Coupe nationale à son palmarès (Directeur sportif)

« C’est une compétition qui manque à notre palmarès, nous irons jouer la finale samedi avec l’ambition de la remporter », a-t-il déclaré à l’APS. L’académie Diambars, fondée en 2003, a commencé les compétitions nationales en 2009 avec son intégration en Ligue 2 sénégalaise.



A la question de savoir si cette finale contre le Casa-Sports servira de préparation à la prochaine sortie en Coupe de la CAF contre Enyimba du Nigeria, il a répondu par la négative. Selon l’ancien attaquant international, l’affiche de samedi s’annonce belle au stade Lat Dior entre deux équipes aimant jouer au football.

Diambars va attaquer avec des certitudes sur le plan offensif, a-t-il dit, évoquant les huit buts marqués par son équipe lors de ses trois dernières sorties. L’équipe de Saly-Portudal a battu 2-0 Demba Diop FC en quart de finale de la Coupe du Sénégal (2-0).



Diambars a ensuite sorti le grand match 3-0 contre Wakriya de Guinée en coupe de la CAF, avant de se qualifier en finale de la Coupe nationale 2021, en gagnant par 3-1 aux dépens de l’AS Pikine en demi-finale.



Une illustration, selon Moussa Camara, du bon travail qui est en train de se faire sur le plan offensif avec le nouvel entraîneur, Bruno Rohart et son staff. « Contre nos adversaires, c’est toujours le premier but qui déclenche tout », a-t-il relevé, soulignant que si son équipe arrive à ouvrir le score, elle peut compter sur les espaces que laisse l’adversaire pour scorer davantage. « Nous avons de jeunes attaquants qui vont vite et adorent les espaces », a-t-il fait valoir.