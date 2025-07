Diamniadio : une bande de cambrioleurs neutralisée par la gendarmerie

La gendarmerie de Diamniadio, ville nouvelle située à une trentaine de kilomètres de Dakar, a neutralisé une bande spécialisée dans les cambriolages suite à une plainte pour "vol en réunion commis de nuit" . Dix (10) individus ont été arrêtés.



Les faits remontent à la semaine du 16 au 24 juillet 2025. Un domicile de la Cité Port 3, dans la commune de Diamniadio, a été cambriolé, et la somme de 1 500 000 FCFA dérobée. Les investigations menées par les forces de l'ordre ont rapidement permis de localiser une habitation suspecte à seulement 500 mètres du lieu du crime.



Une opération menée le vendredi 25 juillet 2025 s'est avérée fructueuse, conduisant à l'interpellation de dix (10) individus impliqués dans cette affaire. Ils sont désormais poursuivis pour « association de malfaiteurs, vol en réunion commis de nuit, menaces de violences sur des particuliers, et mise en danger de la vie d'autrui ».



La perquisition de leur domicile a permis la saisie de huit téléphones portables de différentes marques, trois couteaux de cuisine, un tournevis, une pince et plusieurs bouteilles d'alcool vides.



L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette affaire, rapporte le journal Libération.