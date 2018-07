Diao Baldé : «J’étais un peu frustré d’être sur le banc»

L'international sénégalais de l'As Monaco Keïta Diao Baldé admet n’avoir pas apprécié d’être resté sur le banc des remplaçants lors des deux premiers matches des Lions en Coupe du monde. «Je pense que tous les joueurs sont comme ça, signale-t-il. Nous avons tous envie de jouer le maximum de match pour apporter un plus à l’équipe. Maintenant, je reconnais que j’étais un peu frustré d’être sur le banc.»



Toutefois, l'ancien pensionnaire de la Masia se satisfait de la prestation de ses coéquipiers en Russie. «Je suis sûr qu’avec ce que nous avons montré dans cette Coupe du monde, nous méritons le respect de toutes les équipes du monde, exulte le joueur formé au Fc Barcelone, repris par L’AS. On s’est fait sortir sur des cartons. Donc, on peut dire que c’’est par manque de chance.»



Au plan personnel, il juge positive sa seule apparition au Mondial, contre la Colombie : «Je pense que j’ai fait un bon match. J’étais présent sur le travail défensif. Sur le plan offensif, j’ai réussi à me créer quelques occasions et délivrer quelques passes. Je vais continuer à travailler pour progresser et pouvoir répondre aux attentes de l’entraineur.»