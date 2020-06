Dic : le commissaire Boubacar Sadio à nouveau convoqué ce lundi

Le commissaire à la retraite, Boubacar Sadio, va encore déférer à la convocation de la Division des investigations criminelles (Dic) ce lundi. Il a été arrêté puis libéré dimanche suite à une contribution qu’il avait signée et publiée dans la presse.



Auditionné, le commissaire Sadio aurait assumé la totalité et l’entièreté des textes publiés par les médias.



Convoqué une deuxième fois ce lundi, il risque d’être poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’Etat, offense au chef de l’Etat et diffusion de fausses nouvelles.



Le directeur du site « Dakaractu », Serigne Diagne est lui aussi également convoqué ce lundi.