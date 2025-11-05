"Diffamatoires et mensongers" : Babacar Fall porte plainte contre Serigne Saliou Gueye

Le conflit médiatique entre Babacar Fall, directeur de l'Information de RFM (Radio futur média), et Serigne Saliou Guèye, directeur de publication du journal Yoor Yoor, prend une tournure judiciaire. Une plainte a été déposée mardi auprès de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) pour des propos qualifiés de "diffamatoires et mensongers".



Selon le quotidien "Les Échos" dans son édition de ce mercredi 5 novembre, la plainte, déposée auprès de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) par Babacar Fall, vise des publications sur la page Facebook du journal Yoor Yoor ainsi que des déclarations faites lors d'une interview sur Sénégal 7. Le journaliste de RFM reproche à son confrère des "propos diffamatoires et mensongers" qui auraient porté atteinte à son honneur et à sa réputation.



Selon les publications visées par la plainte, rapporte le journal, Babacar Fall aurait "piqué une crise" lors de son interrogatoire à la Sûreté urbaine le 28 octobre dernier, avant d'être hospitalisé puis libéré pour raison médicale. Des affirmations que le directeur de l'Information de RFM dément catégoriquement.



