Difficultés d'obtention de visa Schengen : le Forum du justiciable dénonce une dérive préoccupante autour de VFS Global

Le Forum du justiciable tire la sonnette d'alarme face à une situation qu’il juge de plus en plus préoccupante pour les Sénégalais désireux d'obtenir un visa pour l’espace Schengen. Au cœur des critiques : VFS Global, principal prestataire privé chargé de la collecte des demandes de visa pour le compte de plusieurs ambassades européennes à Dakar.



Dans un communiqué, l’organisation dénonce les délais anormalement longs pour obtenir un simple rendez-vous via la plateforme de VFS Global, contraignant de nombreux citoyens à recourir à des réseaux informels et illégaux. « Les délais d’attente sont très longs, poussant certains citoyens désespérés à recourir à des intermédiaires qui revendraient les rendez-vous à des prix exorbitants variant entre 100 000 et 500 000 F CFA », déplore le Forum du justiciable.



Selon plusieurs témoignages relayés par l'organisation, des intermédiaires se sont introduits dans le processus, monnayant l’accès à des créneaux de rendez-vous normalement gratuits. Ces pratiques, qualifiées par le Forum de « délinquance organisée », portent un préjudice direct aux citoyens les plus modestes, privés d’un accès équitable aux services consulaires. « Cette situation est inacceptable. Elle reflète non seulement les dysfonctionnements persistants du système de gestion des visas, mais expose aussi nos concitoyens à des pratiques frauduleuses », lit-on dans le communiqué.



Appel à la transparence et à l’intervention de l’État



Face à ces dérives, le Forum du justiciable interpelle les ambassades européennes concernées, les invitant « à revoir le mécanisme de gestion des rendez-vous et à mettre en place des solutions efficaces, afin d’assurer la transparence et l’équité dans le traitement des demandes. »



Le Forum appelle également les autorités sénégalaises à ouvrir une enquête approfondie pour identifier les auteurs de ces trafics et les traduire devant la justice. L’organisation exhorte les citoyens « à refuser de céder aux sollicitations illégales et à signaler tout abus aux autorités compétentes. »



Un contexte de mobilité internationale tendue

Cette alerte intervient dans un contexte de renforcement des politiques migratoires et de complexification des démarches consulaires dans plusieurs pays d’Europe. Alors que la mobilité internationale devient de plus en plus restreinte, le Forum du justiciable rappelle que l’accès équitable aux procédures de visa constitue un droit fondamental qu’il convient de protéger avec la plus grande rigueur.



VFS Global, opérateur indien implanté dans plus de 60 pays, a souvent été au centre de critiques similaires dans d’autres capitales africaines, où l’allongement des délais de rendez-vous et la sous-traitance opaque des créneaux ont alimenté des soupçons de fraude.



Le Forum demande enfin « une réforme structurelle du système de prise de rendez-vous, avec plus de contrôle de la part des ambassades et des États partenaires pour restaurer la confiance des citoyens dans un processus devenu, selon lui, arbitraire et discriminatoire. »