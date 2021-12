Difficultés dans l'enseignement privé au Sénégal : Macky Sall actionne ses ministres pour trouver des "solutions idoines'

Le président de la République, Macky Sall, a abordé, au Conseil des ministres de ce mercredi, la question du renforcement de la supervision et de l’encadrement de l’enseignement privé au Sénégal.



A ce sujet, "le Chef de l’Etat a demandé, aux Ministres concernés (Finances et Budget, Education nationale, Enseignement professionnel, Enseignement supérieur), de tenir, dans les meilleurs délais, une séance de travail avec les mandataires de la Fédération de l’Education et de la Formation (FEF), mais aussi les associations de parents et d’apprenants (élèves et étudiants) afin d’apporter des solutions idoines aux difficultés signalées par les établissements privés", peut-on lire dans le communiqué.