Diffusion de vidéos obscènes : un homme interpellé aux Parcelles Assainies

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a procédé, le 2 novembre 2025, à l’interpellation d’un individu accusé « de collecte de données à caractère obscène et de menaces de diffusion. » Cette arrestation fait suite à une plainte déposée le 24 octobre par une femme se disant victime de chantage.



Selon la police, la plaignante a déclaré avoir été contactée par téléphone par le mis en cause, qui lui aurait fait croire à une erreur de numéro. Une relation amoureuse se serait ensuite nouée entre eux, jusqu’à une première rencontre à la plage BCEAO. Elle aurait alors refusé les avances sexuelles de l’homme, ce qui aurait provoqué une tension dans leur relation.



Quelques jours plus tard, celui-ci l’aurait invitée à la Patte d’Oie, prétendant vouloir lui remettre une somme d’argent. Mais sur place, il aurait une nouvelle fois tenté d’obtenir des rapports sexuels, refusant finalement de lui remettre l’argent pour la contraindre à céder.



La situation aurait pris une tournure plus grave lorsque l’homme l’aurait appelée pour lui annoncer qu’il détenait des vidéos d’elle à caractère obscène. Il aurait alors exercé un chantage, la menaçant de publier ces images sur les réseaux sociaux si elle ne venait pas lui rendre visite. Selon la victime, le mis en cause aurait affirmé avoir obtenu les vidéos auprès d’un tiers avec lequel elle aurait eu des rapports.



Interpellé par les enquêteurs, l’individu a reconnu détenir les vidéos, précisant les avoir récupérées dans un groupe WhatsApp où elles circulaient déjà. Après audition, il a été déféré devant le parquet.