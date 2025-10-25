Digitalisation de l’administration : Olivier Boucal et Alioune Sall lancent la deuxième édition avec 104 projets présélectionnés

Le top départ du Gov’athon 2025 a été donné vendredi 24 octobre à Dakar lors d’une cérémonie co-présidée par Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, et Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Le Gov’athon, contraction de “gouvernement” et “hackathon”, est une initiative visant à mobiliser les jeunes talents autour de la transformation numérique de l’administration publique. Il réunit étudiants, startups, chercheurs et innovateurs pour proposer des solutions technologiques adaptées aux besoins des services de l’État.Selon les organisateurs, « cette deuxième édition vise à accélérer la digitalisation des services publics à travers des solutions novatrices, détecter de jeunes talents dans le milieu académique et promouvoir l’écosystème de l’auto-entrepreneuriat ». Elle ambitionne également de « renforcer la collaboration entre l’administration publique et l’écosystème numérique national ».Pour cette édition 2025, 104 projets ont été présélectionnés sur 812 candidatures, impliquant 72 étudiants, 11 startups et 21 autres citoyens. Ces projets seront accompagnés dans un processus de formation et de maturation avant la grande finale prévue le 23 décembre 2025.Les organisateurs ont aussi annoncé une tournée nationale d’explication du concept et des sessions de formation à l’intention des candidats retenus. L’objectif, selon le comité d’organisation, est de « faire du Gov’athon un catalyseur de la transformation numérique de l’État et un levier pour l’innovation publique au Sénégal ».