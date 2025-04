Diomaye Faye : « L’état des finances publiques de notre pays nous impose de compter d’abord sur nous-mêmes»

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est adressé à la Nation ce 3 avril, à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Il est revenu sur l’audit de la Cour des comptes et a exhorté les citoyens à faire preuve de résilience et de solidarité pour surmonter les défis de l’heure.« L’état des finances publiques de notre pays, tel que révélé par l’audit effectué, nous impose de compter d’abord sur nous-mêmes, pour redresser la situation. Nous en sommes bien capables et nous le réussirons avec la mobilisation de toutes et de tous ! », a-t-il affirmé.En effet, poursuit-il, « l’histoire des nations nous enseigne que le chemin du développement nécessite des sacrifices collectivement consentis, afin que des lendemains meilleurs puissent advenir ».« J’appelle donc chacune et chacun à faire preuve de résilience, de solidarité active et d’engagement patriotique, face aux défis nombreux et complexes qui se dressent sur notre chemin », a dit le chef de l’Etat.