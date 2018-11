Dionne est catégorique : Aucun tribunal Sénégal ne rejugera Karim Wade

«J’ai entendu les gens crier urbi et orbi que l’affaire Karim Wade doit être rejugée. Mais aucun procès ne sera rouvert.» Ces propos son du Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne qui se prononçait sur l’avis du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, lequel comité s’est exprimé en faveur d’un réexamen du dossier par les juridictions sénégalaises.



Très en verve, le Premier ministre qui présidait mercredi 21 novembre la cérémonie d’investiture du candidat Macky Sall par les cadres de Bby, considère que leur «argument de base» est faux puisque la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) qui avait jugé et condamné Karim Wade ne donne droit à un quelconque appel.



Sur sa lancée, le chef du gouvernement soutient qu’aucun Sénégalais n’est au-dessus de la loi et que par conséquent, Karim, comme tout autre Sénégalais, est appelé à se conformer au jugement qui l’a condamné pour espérer participer à un quelconque scrutin.