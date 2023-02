Diourbel : le coordonnateur départemental et 8 autres partisans de Pastef jugés mercredi

Le procès des neuf responsables du parti Pastef Les Patriotes, arrêtés à Diourbel (ouest), dans le cadre du programme "Weur Ndombo", est fixé mercredi, après leur face-à-face lundi avec le procureur. Ils seront jugés en flagrant délit pour participation à une manifestation non autorisée.



Ces responsables dont le coordonnateur départemental Pastef-Diourbel, ont été interpellés samedi dernier, aux alentours du Lycée Daayane pendant qu'ils distribuaient des flyers et sensibilisaient les primo-votants sur leurs droits et devoirs.