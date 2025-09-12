Diourbel : le gouverneur appelle à des campagnes de saupoudrage pour limiter la prolifération des moustiques

Le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, a invité vendredi les maires à organiser, en collaboration avec le service d’hygiène, des opérations de saupoudrage afin de limiter la prolifération des moustiques et prévenir certaines maladies, dans un contexte marqué par les inondations.



Présidant une réunion dédiée à la mise en place d’un plan d’urgence contre les inondations, le gouverneur a insisté sur la nécessité de mener de grandes campagnes de saupoudrage pour protéger les populations exposées aux eaux de pluie, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).



À cette rencontre ont participé les autorités administratives départementales, les services techniques de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), ainsi que les commandants des compagnies d’incendie et de secours de Diourbel et de Touba.





Selon Ibrahima Fall, cette campagne vise à réduire la prolifération des moustiques et à protéger les populations contre les maladies à transmission vectorielle, notamment le paludisme.

Toujours selon l’APS, le gouverneur a annoncé qu’un recensement des familles sinistrées a déjà été effectué par les préfets, en attendant de voir les modalités d’appui de la tutelle. Il a par ailleurs insisté sur l’importance de mutualiser l’assistance aux sinistrés dans un souci d’équité.

Il a également invité les collectivités territoriales à contribuer à l’aide destinée aux familles impactées par les inondations.

Revenant sur la gestion des sinistrés, il a plaidé pour l’organisation d’opérations coup de poing dans les zones critiques et souligné la nécessité, après l’hivernage, d’aller vers des solutions structurelles pour régler définitivement le problème des inondations.

